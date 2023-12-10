Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал о динамике цен на нефть Urals в 2024 году

Аналитик Осадчий: баррель Urals подорожает до $65 до конца 2024 года

close
100%
Kin Cheung/AP

По прогнозу аналитика банка БКФ Максима Осадчего, в конце 2024 года стоимость российской нефти Urals составит около $65 за баррель. Об этом сообщает «Прайм».

«Исходя из котировок на бирже ICE, можно предположить, что цена Brent к концу следующего года будет на уровне $75 за баррель. Разница между ней и Urals сократится примерно до $10. Значит, Urals подорожает до $65», — пояснил Осадчий.

По данным Минфина, в ноябре средняя цена «российского золота» с учетом экспортных пошлин составила $72,8 за баррель, пишет издание. Кроме того, аналитик дал прогноз динамики курса рубля. По его словам, в 2024 году вероятно пробитие отметки 100 рублей за доллар.

«Достижение уровня 200 рублей маловероятно», — считает Осадчий.

До этого страны, входящие в G7, договорились интенсифицировать ограничительные меры в отношении лиц и компаний, пытающихся обойти введенный год назад Западом потолок цен на экспортируемую РФ нефть. Как следует из заявления по итогам саммита в Брюсселе, стороны намерены ввести санкции за «обманные действия» с целью обхода ограничений, а также адаптировать нормативную базу к изменяющимся условиям. G7 также заявили о намерении активизировать работу по сдерживанию доходов страны от экспорта металлов.

Ранее Путин заявил о провале санкционного блицкрига Запада.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами