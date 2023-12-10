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В Москве за год увеличилось число небоскребов массового сегмента

«Известия»: за год число небоскребов массового сегмента в Москве выросло на 35%

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Владимир Песня/РИА «Новости»

За год в Москве число небоскребов массового сегмента увеличилось почти на 35%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «Метриума».

По данным издания, аналитики отбирали объекты с максимальной высотой корпусов от 100 м, как правило это здания в 30 этажей и выше. Количество предложений жилья в таких зданиях по сравнению с прошлым годом увеличилась с 22% до 25%.

Отмечается, что самым высоким комплексом в массовом сегменте рынка второй год подряд становится комплекс в Печатниках. Там высота корпуса составляет 225 м, а за квадратный метр жилья придется отдать 351,4 тыс. рублей.

В среднем же за квадратный метр жилья в массовом сегменте новостроек с высотными корпусами покупатель отдаст 347,1 тыс. рублей, что на 3,3% больше, чем в прошлом году.

До этого заместитель гендиректора по экономике и финансам девелопера Setl Group Сергей Староверов сообщал, что рынок жилья в России может быть дефицитным ближайшие 10 лет.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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