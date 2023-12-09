Adidas и Reebok начали продавать в России под брендом ASP

Руководитель отдела маркетинга компании Lestate (развивает сеть ASP) Илья Комиссаров заявил ТАСС, что первый магазин ASP с продукцией брендов Adidas и Reebok открылся в Москве 9 декабря.

До этого он говорил агентству, что магазин ASP откроется в аутлете «Белая дача».

«В 10:00 магазин открыл свои двери, работает в штатном режиме», — сообщил Комиссаров.

Отмечается, что общая торговая площадь магазина составляет 1,014 тыс. кв. м, из брендов выставлены только Adidas и Reebok.

По словам Комиссарова, на данный момент в магазине 768 артикулов, ассортимент будет расширяться, но количество брендов останется неизменным.

Кроме этого, руководитель отдела маркетинга рассказал о планах открыть новые магазины, но даты и локации новых торговых объектов пока не раскрываются.

До этого сообщалось, что Lestate будет развивать в РФ сеть с товарами от Adidas и Reebok под брендом ASP.

Ранее большинство россиян сообщило, что не ждет возвращения западных брендов.