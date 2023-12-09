Всемирный банк счел, что уровень бедности в России снизится в срок до 2025 года

Уровень бедности в России незначительно снизится в период с 2023 по 2025 год. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ноябрьский экономический обзор Всемирного банка стран Европы и Центральной Азии.

По последней информации Росстата от 6 декабря, уровень бедности в России в июле-сентябре упал до 10,2% с 10,5% в аналогичном периоде прошлого года. В пресс-службе Всемирного банка газете сказали, что не располагают дополнительными данными о численности малоимущих в России.

Также Всемирный банк спрогнозировал рост российской экономики на 1,6% по итогам этого года и замедление его темпов до 1,3% в следующем году. Этому будут способствовать ужесточение денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Впрочем, банк допустил увеличение частного потребления в России до 6% по итогам года. В докладе говорится, что росту отечественной экономики в 2023 году после рецессивного воздействия санкций способствовали бюджетные стимулы и увеличение кредитования.

По оценке Всемирного банка, среднегодовая инфляция в России в этом году составит 5,6%, то есть на 1,9 процентного пункта ниже прогноза Минэкономразвития РФ в 7,5%. Однако под конец года ослабление курса рубля ускорит рост цен, отмечается в документе.

Президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что за 10 месяцев валовый внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 3,2%. Это выше допандемийного уровня, подчеркнул глава государства.

27 ноября Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Что нужно о нем знать — в материале «Газеты.Ru».