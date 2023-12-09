Названа сумма необоснованных доходов чиновников, переведенная в бюджет РФ

Судебные приставы РФ с начала 2023 года перечислили в государственный бюджет более 12 млрд рублей, взысканных с чиновников в качестве необоснованных доходов. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает ТАСС.

В заявлении уточняется, что средства были направлены в бюджет РФ в рамках исполнительных производств. Последние были возбуждены с целью конфискации денег, законность получения которых никак не подтверждена.

«За 10 месяцев 2023 года <...> взыскано и перечислено в доход государства порядка 12,5 млрд рублей», — добавили представители ФССП.

Как рассказали в пресс-службе, в том числе данный показатель учитывает денежную сумму, эквивалентную стоимости имущества. Речь идет об объектах, обладание которыми также является необоснованным с точки зрения законодательства и из-за этого подлежащих обращению в доход страны.

Более того, в рамках соответствующих исполнительных производств судебные приставы передали в уполномоченные органы около 1,2 млрд ценных бумаг и 1,5 тыс. объектов движимого имущества. В то же время были конфискованы более трех тысяч объектов недвижимости.

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