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Россияне собрались на новогодние каникулы в Азию

Спрос россиян на путешествия в Азию заметно вырос в декабре 2023 года

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Depositphotos

Спрос россиян на зарубежные путешествия, преимущественно, в страны Азии заметно увеличился в декабре. Активность граждан не остановили подорожание авиабилетов и туров. Об этом пишет газета «Коммерсант».

В сервисах «Слетать.ру» и Let's Fly зафиксировали рост спроса граждан на зарубежные туры на 50% в декабре. При этом средний чек при бронировании организованных туров вырос на 20% в годовом выражении, до 237 тыс. рублей.

Число самостоятельных бронирований тоже увеличилось. По данным «Яндекс Путешествий», спрос на билеты подскочил на 38%, а средний чек увеличился на 20% и составил 65,7 тыс. рублей.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов назвал основным драйвером спроса на зарубежные туры и билеты азиатские страны, география полетов куда за последний год заметно расширилась. «Слетать.ру» счел Таиланд лидером среди заграничных направлений на новогодние праздники: доля бронирований в эту страну достигла 17%, увеличившись в три раза год к году.

В пресс-службе сервиса «Авиасейлс» в конце ноября рассказали «Газете.Ru» о росте спроса на авиабилеты из Москвы и Петербурга в города Европы. В столице больше всего стали интересоваться Женевой (Швейцария), а в Петербурге — Берлином (Германия).

До этого сервис назвал девять городов, куда дешевле всего улететь из Москвы в новогодние праздники.

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