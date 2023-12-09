Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян уже начали готовиться к Новому году

Русский стандарт: 44% опрошенных россиян пока не начали готовиться к Новому году

close
100%
Freepik

Почти половина — 44% — россиян пока не начали готовиться к Новому году. Это следует из опроса, проведенного банком «Русский стандарт». Его результаты есть у «Газеты.Ru».

Почти четверть — 24% — респондентов начали подготовку к праздникам еще в ноябре, а 32% — в первой половине декабря.

Большинство россиян — 52% — украшают дом новогодним декором. 40% заранее покупают подарки. А 8% — заблаговременно начитают делать заготовки к новогоднему столу.

«Предпочтения россиян по поводу лучшего подарка к празднику меняются каждый год. В этом декабре большинство участников опроса проголосовали за сюрприз под елкой – 49%. В 2022 году наибольшее число голосов набрал вариант «для души – тот, который принесет положительные эмоции». Тогда его выбрали 45% опрошенных. А в 2021 году лучшим подарком респонденты считали практичный подарок, этот вариант набрал тогда 48% голосов», — прокомментировали в пресс-службе банка.

В 2023 году на втором месте по предпочтениям россиян стал полезный подарок, который они заказывают заранее. Его назвали 32% респондентов. И на третьем месте – деньги или подарочная карта. Такой вариант озвучили 19%.

Банк провел опрос в декабре 2023 года среди своих клиентов. В нем приняли участие более 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что набор продуктов для оливье в России подорожал в этом году.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами