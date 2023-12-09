Стало известно, сколько россиян уже начали готовиться к Новому году

Почти половина — 44% — россиян пока не начали готовиться к Новому году. Это следует из опроса, проведенного банком «Русский стандарт». Его результаты есть у «Газеты.Ru».

Почти четверть — 24% — респондентов начали подготовку к праздникам еще в ноябре, а 32% — в первой половине декабря.

Большинство россиян — 52% — украшают дом новогодним декором. 40% заранее покупают подарки. А 8% — заблаговременно начитают делать заготовки к новогоднему столу.

«Предпочтения россиян по поводу лучшего подарка к празднику меняются каждый год. В этом декабре большинство участников опроса проголосовали за сюрприз под елкой – 49%. В 2022 году наибольшее число голосов набрал вариант «для души – тот, который принесет положительные эмоции». Тогда его выбрали 45% опрошенных. А в 2021 году лучшим подарком респонденты считали практичный подарок, этот вариант набрал тогда 48% голосов», — прокомментировали в пресс-службе банка.

В 2023 году на втором месте по предпочтениям россиян стал полезный подарок, который они заказывают заранее. Его назвали 32% респондентов. И на третьем месте – деньги или подарочная карта. Такой вариант озвучили 19%.

Банк провел опрос в декабре 2023 года среди своих клиентов. В нем приняли участие более 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

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