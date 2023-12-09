Стало известно, сколько россиян хотят чаще брать отпуск в 2024 году

Более трети россиян — 35% — планируют чаще брать отпуск в 2024 году, чем в 2023 году. Менее трети — 27% — не собираются этого делать, следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman. Его результаты есть у «Газеты.Ru».

Оставшиеся 38% респондентов затруднились ответить на вопрос: «Планируете ли вы в 2024 году ходить в отпуск чаще, чем в 2023-м?»

Подавляющее большинство опрошенных собираются провести отпуск в следующем году в России. Так ответили 76%. Еще 14% респондентов планируют поехать за границу, а 10% — затруднились ответить.

Летний сезон назвали наиболее оптимальным для отпуска 79% участников исследования. Остальные суммарно 21% указали другие сезоны или не сообщили о планах.

Формат отпуска «два раза в год по две недели» сочли наиболее подходящим для себя чуть более половины опрошенных — 54%. Остальные 46% в общей сложности предпочли иные варианты разбивки отпуска по длительности и частоте или затруднились с ответом.

Опрос проводился в период с 27 ноября по 3 декабря 2023 года, в нем приняли участие 1,5 тыс. работающих россиян в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих по всей России.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, сколько россиян планируют поездки в новогодние праздники.