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Россияне стали активно скупать доллары и евро

ЦБ России сообщил о резком спросе россиян на доллары и евро в ноябре 2023 года

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Алексей Никольский/РИА Новости

В ноябре этого года спрос россиян на доллары и евро достиг почти рекордных начений, за месяц население купило валюты на 160 млрд рублей. Это на треть больше октябрьского объема, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на обзор рисков финансового рынка Центробанка РФ.

Глава отдела доверительного управления инвесткомпании «Солид» Михаил Королюк предположил, что таким образом граждане дали понять, что уверены во временном укреплении курса рубля. Вместе с тем эксперт счел эту стратегию не самым продуманным шагом, так как в любой момент Мосбиржа может попасть под санкции Запада, и в этом случае судьба активов неясна.

«Люди, которые приобретают доллар, не верят, что курс удержат. Но если бы мне пришла в голову идея спекулировать на долларе, я бы купил фьючерс», — сказал он, добавив, что у него нет информации в моменте, осталась ли на бирже американская валюта.

По данным Мосбиржи на 17:30 мск пятницы, доллар стоит 91,5928 рублей, евро — 98,454 рубля. Американская валюта подешевела на 50,72 копейки по сравнению с уровнем закрытия торгов четверга, европейская — на 1,13 рублей. С утра сегодня курс рубля активно дешевел к мировым валютам, но вскоре начал отвоевывать утраченные позиции.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сказал «Газете.Ru», что текущие цены на нефть выступают негативом для курса рубля. Баррель эталонной североморской марки Brent в пятницу торгуется в диапазоне $73-76.

Ранее финансист предположил, что российские экспортеры заранее продают валюту сейчас.

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