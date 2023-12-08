Инвестор спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

Российская валюта в настоящее время перешла к ослаблению. Об этом в беседе с RT сообщил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федр Сидоров. По его словам, в конце года традиционно растет спрос на иностранную валюту у импортеров и туристов, стремящихся провести новогодние праздники за рубежом.

«Сейчас доллар торгуется на уровне 91,3 рубля, евро — 98,66 рубля и 12,91 рубля за юань. Полагаю, на следующей неделе мы можем увидеть незначительное ослабление нашей нацвалюты. Курс доллара поднимется до 92—93 рублей, евро — порядка 100 рублей, а юань будет держаться в районе 13,5 рубля», — отметил Сидоров.

Он добавил, что экспортеры уже стали продавать меньше валютной выручки, поскольку налоговый период в России закончился.

Глава ВТБ Андрей Костин до этого заявлял, что не ждет, что доллар до конца текущего года вернется к 100 рублям. По его мнению, российская валюта будет находиться на уровне 90-90+ руб. за $1.

В начале декабря российский бизнесмен Олег Дерипаска сообщал, что за последний год количество транзакций в китайских юанях удвоилось на фоне санкционной политики США и Евросоюза.

Ранее экономист назвал предел укрепления доллара и евро.