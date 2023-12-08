Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Инвестор спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

Инвестор Сидоров: доллар на следующей неделе будет торговаться по 92-93 рубля

close
100%
РИА Новости

Российская валюта в настоящее время перешла к ослаблению. Об этом в беседе с RT сообщил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федр Сидоров. По его словам, в конце года традиционно растет спрос на иностранную валюту у импортеров и туристов, стремящихся провести новогодние праздники за рубежом.

«Сейчас доллар торгуется на уровне 91,3 рубля, евро — 98,66 рубля и 12,91 рубля за юань. Полагаю, на следующей неделе мы можем увидеть незначительное ослабление нашей нацвалюты. Курс доллара поднимется до 92—93 рублей, евро — порядка 100 рублей, а юань будет держаться в районе 13,5 рубля», — отметил Сидоров.

Он добавил, что экспортеры уже стали продавать меньше валютной выручки, поскольку налоговый период в России закончился.

Глава ВТБ Андрей Костин до этого заявлял, что не ждет, что доллар до конца текущего года вернется к 100 рублям. По его мнению, российская валюта будет находиться на уровне 90-90+ руб. за $1.

В начале декабря российский бизнесмен Олег Дерипаска сообщал, что за последний год количество транзакций в китайских юанях удвоилось на фоне санкционной политики США и Евросоюза.

Ранее экономист назвал предел укрепления доллара и евро.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами