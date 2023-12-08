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Названа средняя стоимость новогодней корзины продуктов в России

«Эвотор»: средняя стоимость новогодней корзины в РФ составила 5115 рублей

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В этом году средняя сумма расходов россиян на покупку продуктов к Новому году оценивается в 5115 рублей. Об этом со ссылкой на исследование компании «Эвотор» сообщает РИА Новости.

При подсчетах в новогоднюю корзину были включены зеленый горошек, сельдь, шпроты, свиная нога, куриное филе, крабовые палочки, копченая колбаса, яйца, сыр, майонез, хрен, картофель, свекла, маринованные огурцы, мандарины, бананы, яблоки, торт, конфеты и бутылка алкоголя.

Сообщается, что в Москве средняя стоимость новогодней корзины составила 6109 рублей, а в Санкт-Петербурге — 5623 рубля.

8 декабря россияне рассказали, какую елку ставят на Новый год.

В тот же стало известно, сколько россиян планируют поездки в новогодние праздники.

7 декабря россиянам рассказали, как дополнительно заработать на Новый год.

Ранее москвичам рассказали, будет ли на улицах снег в новогоднюю ночь.

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