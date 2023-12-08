Эксперты оценили влияние ужесточения льготной ипотеки на доступность новостроек

Решение министерства финансов России ужесточить условия выдачи льготной ипотеки лишит рынок жилья страны от 25 до 30% потенциальных покупателей. Об этом заявили эксперты «ЦИАН.Аналитики», передает РБК.

Специалисты отмечают, что инициатива приведет к сокращению выбора подходящих под условия программы новостроек в российских регионах, где максимальный размер кредита составлял 12 млн руб. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, указывают аналитики, доля доступных первичных квартир также уменьшится — на 40 процентных пунктов и более. В Ленинградской области новые правила могут исключить 16 процентов объектов.

В ЦИАН отмечают, что в некоторых регионах РФ выбор подходящих квартир формально увеличится на 10 процентных пунктов вместе с ростом первоначального взноса и общей суммы кредита, но снизится реальная доступность квартир в новостройках.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов объяснил, что увеличение размера первоначального взноса по льготной ипотеке до 30% — это критично для многих заемщиков. Также, по его словам, станет меньше возможностей для применения комбинированной ипотеки, а банки станут тщательнее оценивать заемщиков.

До этого руководитель министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявлял, что в ведомстве предложили поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области молодым учителям дадут средства на первый взнос по ипотеке.