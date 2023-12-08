Евросоюз готовит новый закон против поставщиков российского газа

Руководство Европейского союза (ЕС) рассматривает возможность предоставить странам — членам организации право запрещать российским и белорусским компаниям покупать мощности в газопроводах и терминалах СПГ на своей территории. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на черновой вариант соответствующего документа, предложенный Брюсселем.

В материале подчеркивается, что при принятии данного решения государствам — участникам регионального содружества будут предоставлены полномочия прекращать импорт топлива из РФ и Белоруссии. При этом, как отметил неназванный высокопоставленный чиновник ЕС, реализация этой инициативы позволит европейским энергетическим компаниями разрывать контракты с Москвой и не выплачивать компенсации.

«Согласно проекту юридического текста, предложенного Брюсселем <...> любая страна — член сможет запретить компаниям из РФ и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ», — говорится в публикации.

Также в законопроекте подчеркивается, что государства — участники организации смогут ограничивать доступ к своей инфраструктуре частично или полностью. Однако последний вариант возможен, только если такое решение оправдано.

По данным издания, обсуждение и принятие законопроекта может произойти уже 8 декабря. Тем не менее сперва окончательную версию инициативы должен одобрить Европейский парламент (ЕП) и страны — члены, уточнили авторы материала.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ЕС существует запрет на открытое обсуждение неэффективности антироссийских санкций.