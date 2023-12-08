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США втрое увеличили закупки урана из России

РИА Новости: США в октябре 2023 года втрое нарастили закупки урана в РФ

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Antonio Batinic/Shutterstock.com

США втрое увеличили закупки урана из России в октябре 2023 года. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что закупленный объем — 43,25 т — был приобретен по цене $62,8 млн. Октябрьская партия стала второй по размеру за всю историю торговли ураном между двумя странами. Первое место заняла партия, закупленная в июне 2023 года.

Всего в октябре 2023 года США приобрели около 176 т урана и выплатили за них $300 млн. Наибольший объем урана США закупили в Великобритании — 98,3 т стоимостью $177,4 млн. Отмечается, что в сентябре уран в этой стране США не закупали. Также сообщается о возобновлении США импорта китайского урана в объеме 25,4 т спустя семь месяцев перерыва и одновременном сокращении поставок из Нидерландов в семь раз — до 8,9 т.

До этого в США высказались за сохранение в силе текущего режима поставок урана РФ.

Ведомство не стало по итогам проведенного обзора прекращать приостановленное антидемпинговое расследование по поставкам урана из России, так как это может привести «к продолжению или повторению материального ущерба американской промышленности в течение разумно обозримого времени».

Уточняется, что решение комиссии является окончательным.

Ранее помощник главы минэнерго США признала зависимость от урана из России.

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