МВФ оценил потребности внешней помощи Украины

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что МВФ оценивает потребности Украины во внешнем финансировании и помощи на уровне 42 миллиардов долларов в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости.

Козак отметила: «На 2024 год персонал МВФ оценивает потребности их страны на уровне порядка 42 миллиардов долларов в виде финансирования и поддержки от международного сообщества». Этот объем помощи включает поддержку от США, других членов G7 и международных финансовых институтов, которая поможет Украине вернуться на путь фискальной и внешней стабильности.

Представитель МВФ подчеркнула, что финансовые потребности Украины остаются значительными.

Накануне директор–распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что конфискация замороженных российских активов может подорвать мировую финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.