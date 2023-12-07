Банк России указал на риски инвестирования в квазироссийские компании

Банк России обратил внимание, что объем иностранных ценных бумаг квазироссийских эмитентов, торгуемых на внебиржевом рынке РФ, продолжает расти. Об этом говорится в обзоре регулятора по финансовым рискам.

С начала санкций ряд компаний, работающих в России, но зарегистрированных за рубежом, рассматривают возможность перехода под российскую юрисдикцию. Однако объем их иностранных ценных бумаг в российском обороте продолжает расти за счет сделок между резидентами и нерезидентами, отметил ЦБ.

Регулятор предупредил, что переток таких бумаг на биржу в результате редомициляции может вызвать резкие колебания цен из-за высокого предложения.

«Банк России обращает внимание инвесторов на необходимость учитывать риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний», — подчеркнули в ЦБ.

В конце августа президент России Владимир Путин подчеркнул неудовлетворительное размещение акций российских компаний на отечественном фондовом рынке. За 2023 год произошло всего два успешных первичных размещения. Путин отметил работу Банка России и правительства по данному вопросу, однако подчеркнул необходимость увеличить усилия и достичь конкретных результатов в этой области. Кроме того президент поручил ускорить перевод активов российского бизнеса под юрисдикцию России.

Ранее котировки «Полиметалла» взлетели после возвращения на Мосбиржу.