В Минфине хотят поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке

Руководитель министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что в ведомстве предложили поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в ведомстве видят, что ипотека разогрета, все об этом говорят, поэтому «необходимо немножко принимать меры» по охлаждению, чтобы не появилось «пузырей».

По словам Силуанова, Минфин является регулятором рынка, ведомство должно принимать взвешенные сбалансированные решения для развития рынка, но без резких скачков.

До этого стало известно, что по предварительной оценке ЦБ, в ноябре этого года количество и объем выдачи ипотеки с государственной поддержкой в России снизились на 0,6% и 0,4% по сравнению с октябрем.

В ЦБО по ЦФО отметили, что новое планируемое повышение взноса — до 30% — будет способствовать охлаждению ипотечного рынка до более сбалансированных темпов роста, чтобы цены на новое жилье не взлетали так быстро. Иначе господдержка не будет приводить к росту доступности жилья для людей.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.