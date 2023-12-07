В Минэке не считают рост инфляции в РФ критичным

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников не считает критичным рост инфляции в последние месяцы. Об этом сообщает ТАСС.

«Инфляция, да, она, конечно, выше таргетов, но базовая инфляция, если мы всякие плодоовощи, бензины и прочее уберем, она 5,5% [в годовом выражении в октябре]. Но в общем и целом, она растет, к сожалению, последние месяцы, но не столь критично», — сказал министр в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

В ходе мероприятия Решетников также заявлял, что рост ВВП России в 2023 году ожидается на уровне 3%, что выше официальных прогнозных показателей. Важную роль в этом сыграло увеличение товарооборота с Белоруссией — на 11% по итогам девяти месяцев.

До этого Решетник отмечал, что рубль стал главной валютой в торговле России со странами СНГ. На данный момент доля национальных валют в торговле РФ со странами содружества составляет 85%. По словам Решетникова, российский рубль вытеснил на этой позиции доллар США и евро.

Ранее Решетников предложил заменить охранников камерами видеонаблюдения.