В ВТБ спрогнозировали увеличение объема трансграничных переводов в 2024 году

В 2024 году, по оценкам ВТБ, объем трансграничных переводов клиентов банка превысит 200 млрд рублей, рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков в рамках 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет».

Горшков отметил, что с января по ноябрь 2023 года розничные клиенты ВТБ совершили 275 тыс. трансграничных переводов в валютах дружественных стран, что в 5 раз превышает аналогичный показатель прошлого года.

Он добавил, что к концу 2023 года число доступных направлений для трансграничных переводов превысит 20 стран, в число которых войдет Турция.

«Объем трансграничных переводов превысил 36 млрд рублей. По оценкам ВТБ, до конца года розничные клиенты совершат более 330 тыс. таких переводов на сумму свыше 40 млрд рублей, что в 4 раза превысит результат за 2022 год», — сказал Горшков.

По его словам, основным способом трансграничных операций стали переводы по номеру телефона. В ноябре они достигли 72% от общего числа транзакций. На втором месте по популярности – переводы на карты национальных платежных систем дружественных стран, их доля составила 18%.

«Мы продолжаем выстраивать с дружественными странами альтернативную систему трансграничных переводов на основе простых, удобных и надежных сценариев: по номеру телефона, карты или с выплатой наличными. Уход от использования иностранных платежных систем позволяет отменить границы для переводов и сделать их доступным, массовым сервисом», — сказал Горшков.

Лидером по числу операций в этом году стал Таджикистан. Второй стала Беларусь, а третьим – Казахстан. В топ-5 стран также вошли Кыргызстан и Узбекистан.

14-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет» проходит 7-8 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема – «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».