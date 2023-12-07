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Путин обвинил западные элиты в отмене принципов рыночной экономики

Путин: западные элиты начали отменять сами принципы рыночной экономики

Правительства стран Запада дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, начав вводить санкции и раскачивать политическую ситуацию в других регионах мира. На это в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» в Москве указал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что западные элиты до сих пор пытаются сохранить свое «ускользающее доминирование» на глобальной политической арене. На этом фоне они начали пренебрегать принципами рыночной экономики.

Как отметил президент, в настоящее время США и их союзники нацелены на сдерживание роста так называемой «глобальной периферии». Речь идет о государствах, которые западные державы привыкли использовать в своих целях в качестве колоний.

Путин подчеркнул, что с этой целью Запад вводит многочисленные санкции и раскачивает политическую ситуацию в других государствах. То же касается провоцирования конфликтов в макрорегионах мира.

«Западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить», — добавил российский лидер.

В то же время он подчеркнул, что экономические отношения между странами начали постепенно меняться. На смену старой модели глобализации приходит новая многополярная модель международных отношений, из-за чего мировая система экономических отношений перешла на этап коренных и необратимых изменений.

Ранее Путин спрогнозировал рост российского ВВП по итогам 2023 года.

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