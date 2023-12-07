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ВТБ ждет сворачивания розничного кредитования в России

ВТБ прогнозирует падение выдач розничных кредитов на 16%

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

ВТБ прогнозирует замедление темпов роста розничного кредитования в России в четвертом квартале 2023 года на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщил журналистам зампред банка Георгий Горшков на полях инвестфорума «Россия зовет!», передает ТАСС.

По прогнозу ВТБ, выдача розничных кредитов в четвертом квартале снизится на 16% по сравнению с III кварталом и составит 4,1 трлн рублей. «На фоне ужесточения денежно-кредитной политики этот тренд продолжится», — констатировал Горшков

В целом по итогам 2023 года, по оценкам банка, продажи розничных кредитов в России вырастут на 57% и превысят 16 трлн рублей без учета POS-кредитования. За 11 месяцев текущего года, согласно данным ВТБ, россияне уже оформили кредиты на 14,8 трлн рублей (+65%). Сам банк выдал гражданам 2,5 трлн рублей — в 1,6 раза больше, чем год назад.

Основной вклад в рост рынка вносят ипотека и автокредиты, отметил представитель ВТБ. Однако высокие показатели достигнуты во многом благодаря первым трем кварталам, резюмировал он.

До этого стало известно, что в России стало больше потенциальных банкротов.

Ранее Сбербанк отметил продолжение замедления потребкредитования в ноябре.

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