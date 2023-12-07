В России подсчитали, сколько деревень могло бы быть построено по сельской ипотеке

За три года работы программы «Сельская ипотека» россияне смогли бы построить 600 новых деревень. Такой расчет привел «Россельхозбанк» (РСХБ ) к форуму «Малоэтажная Россия», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru»

«Исходя из числа выданных кредитов на строительство домов, средней численности сельского населенного пункта получаем, что с 2020 года в сельской местности появилось 51 тыс. частных домов. Такого количества хватило бы примерно на 600 деревень и сел с общим населением 145 тысяч человек», — рассказал заместитель директора Департамента розничного бизнеса Олег Коркин.

Согласно Всероссийской переписи 2020-2021 гг., средняя численность сельских населённых пунктов составляет 242 человека в диапазоне от 21 человека в Псковской области до 2617 человек в Чеченской республике.

По данным банка, большинство заемщиков по этой программе — семейные люди с одним или двумя детьми. Самые высокие темпы строительства отмечены в Удмуртии, Новосибирской, Липецкой, Иркутской и Омской областях, высокие темпы в Татарстане и Башкортостане.

«На субъекты-лидеры приходится примерно пятая часть кредитов на строительство жилья. В целом мы видим, что разрыв между регионами невелик. Вывод – сельская ипотека универсальна, она отвечает запросам и условиям по всей стране. Большой подбор типовых проектов домов, учитывающих климатические особенности той или иной местности, помогает россиянам подбирать подходящий вариант», – добавил Коркин.

В РСХБ также отметили рост спроса на сельскую ипотеку в 2023 году.

«Потребовалось время, чтобы люди осознали преимущества загородного жилья. Большим подспорьем стало увеличение лимита до 6 млн рублей», — прокомментировал эксперт.

С начала действия программы Россельхозбанк выдал 214 млрд рублей сельской ипотеки, что составляет примерно 80% от общего количества ипотек такого типа, выданных банками.

До этого стало известно, что россияне начали массово переезжать из городов в сельскую местность.

Ранее эксперты назвали причины ажиотажа на рынке загородной недвижимости.