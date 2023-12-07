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ЦБ ждет ажиотажа в банках в конце года

ЦБ ожидает ускорения притока средств в банки в четвертом квартале

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Morteza Nikoubazl/Global Look Press

Банк России прогнозирует ускорение роста средств физлиц и организаций на счетах в банках в IV квартале 2023 года. Об этом говорится в материалах регулятора.

По данным ЦБ, объем средств юридических лиц традиционно растет в конце года, когда на счета компаний поступают бюджетные средства. Это даст общий прирост в 13-16% за весь 2023 год.

Что касается физлиц, то ускорению роста будут способствовать авансирование январских пенсий и премий работникам, а также стремление граждан зафиксировать высокие ставки по вкладам. По итогам года ожидается общее увеличение средств населения на 15-18%, сообщили в ЦБ.

По состоянию на 1 ноября 2023 года совокупный объем средств физлиц в российских банках достиг 41,5 трлн рублей. Это на 9,6% больше показателя на начало года. Представители Банка России, подчеркнули, что ожидают сохранение высокого интереса населения к сберегательной активности. Решения по повышению ключевой ставки направлены на стимулирование сбережений и умеренное ограничение потребительского спроса. Они также отметили, что динамика вкладов будет зависеть от решений, принятых Советом директоров Банка России 15 декабря.

Ранее валютные вклады россиян упали до уровня февраля 2008 года.

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