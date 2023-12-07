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В ВТБ заявили об увеличении офисной сети на 40%

Зампред ВТБ Горшков: банк увеличит офисную сеть на 40% за три года

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ВТБ

Заместитель председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков в рамках инвестиционного форума ВТБ »Россия зовет!» заявил, что банк планирует увеличить офисную сеть на 40% в течение трех лет. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«ВТБ планирует расширять масштаб и доступность банковского обслуживания для розничных клиентов. Для этого на горизонте трех лет банк увеличит на 40% офисную сеть, выйдет на новые для себя территории, а также расширит штат курьеров», — поделился Горшков.

Он добавил, что штат курьеров за обозначенный период увеличится в 1,5 раза.

На сегодняшний день сеть ВТБ насчитывает 1,3 тысячи точек в 79 регионах РФ. В них обслуживаются более 17,5 млн розничных клиентов и более 1 млн юридических лиц. К 2026 году банк намерен расширить свое присутствие на 100% регионов страны. К примеру, уже в следующем году офисы банка откроются в Ингушетии, Калмыкии, Туве и Карачаево-Черкесии.

До этого первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предлагал меры на случай непредсказуемых решений Центробанка по ключевой ставке.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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