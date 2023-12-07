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Песков: к санкциям против российских алмазов в РФ заранее готовились

Песков заявил, что в России заранее готовились к санкциям в отношении алмазов

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Алроса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отечественные компании готовились к введению Западом санкций против российских алмазов, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, санкции в отношении российских алмазов не стали неожиданными. О возможности введения таких мер было известно уже в течение нескольких месяцев. Поэтому российские компании прекрасно осознавали будущие риски и предприняли меры для их хеджирования. Таким образом, введение санкций сейчас не стало новостью, подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что страны Группы семи (G7) введут запрет на алмазы из России с 1 января 2024 года. Поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран собираются ввести весной. А к 1 сентября планируют создать «надежный механизм проверки и сертификации» необработанных алмазов.

6 декабря Британия расширила список санкций против России. Лондон объявил о 46 новых ограничительных мерах, направленных против отдельных лиц и групп. В список включили компании Белоруссии, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые якобы поддерживают промышленность России.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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