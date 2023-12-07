ВТБ рассказал, что россияне стали чаще вкладываться в юани, чем в евро

Россияне стали чаще вкладываться в китайский юань, чем в евро. Об этом в рамках 14-го инвестиционного форума ВТБ »РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, приводя статистику по клиентам банка.

По итогам января-ноября 2023 года портфель сбережений клиентов ВТБ в китайской валюте увеличился более чем вдвое, до 12,7 млрд юаней. В результате их доля в валютных накоплениях вкладчиков превысила 24% и «обогнала» долю евро — 17%. Схожая тенденция характерна и для банковского рынка в целом, уточнил Горшков. По прогнозам ВТБ, к концу года «китаец» с большой вероятностью займет более 25% в валютных накоплениях клиентов и станет второй по популярности валютой для сбережений.

Первое место в валютном «кошельке» россиян по-прежнему занимает доллар. Впрочем, граждане постепенно выходят из американской валюты. Вкладчики стараются конвертировать имеющиеся сбережения в долларах и евро, выбирая для этого в основном рублевые продукты. В розничном портфеле сбережений ВТБ они занимают уже порядка 90%.

«Сегодня основной интерес вкладчиков сосредоточен на высокодоходных рублевых депозитах. На фоне роста ключевой ставки банки предложили населению рекордные для этого года ставки, что спровоцировало мощную волну спроса физлиц. Одновременно для диверсификации свободных средств россияне выбирают и валюты дружественных стран, в первую очередь – юань. Прогнозируем, что по итогам года портфель сбережений физлиц в китайской валюте на рынке увеличится на 60% и достигнет 70 млрд юаней», – отметил Горшков.

В начале ноября ВТБ повысил ставки по вкладам в китайской валюте. Доходность по ним доходит до 3,8% годовых.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку 27 октября на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. После этого банки стали повышать ставки по вкладам, в первую очередь по рублевым. Сейчас максимальная доходность по депозитам в нацвалюте достигает 17%.

Ранее в ЦБ рассказали «Газете.Ru» о росте количества денег россиян на вкладах.