РФ и Саудовская Аравия могут создать компанию по производству удобрений

Президент России Владимир Путин анонсировал возможное появление совместной компании РФ и Саудовской Аравии по производству удобрений. Об этом пишет ТАСС.

В переговорах Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда в расширенном формате принял участие бизнесмен Дмитрий Мазепин. Представляя его саудовскому лидеру, Путин отметил, что стороны могут создать «большую совместную компанию».

До этого Путин пригласил саудовского наследного принца посетить Россию.

«Следующая встреча должна быть в Москве», — сказал Путин.

На что саудовский кронпринц ответил, что приедет «несомненно». Российский президент уточнил, что до этого приезд саудовского кронпринца в российскую столицу не состоялся.

До этого глава России провел рабочий завтрак с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

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