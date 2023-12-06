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США призвали G7 ограничить возможности РФ по экспорту нефти

Минфин США потребовал от стран G7 жестче следить за торговлей российской нефтью

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Jorge Silva/Reuters

Минфин США призвал страны G7 и Австралию усилить контроль за соблюдением правил торговли российской нефтью. Об этом сообщает портал Axios.

По мнению американского ведомства, Россия продает нефть дороже лимита в $60 за баррель, установленного западными санкциями. Как сообщает издание со ссылкой на служебную записку, замглавы минфина США Уолли Адейемо призвал партнеров «скорректировать подход» и жестче следить за выполнением ценового потолка.

По его словам, РФ инвестировала в новые танкеры, получив «дополнительные возможности для экспорта нефти по ценам выше» установленного предела. Адейемо считает, что контрмеры должны стать «ключевой частью второй фазы» ограничений.

В публикации отмечается, что ранее США редко вводили санкции за нарушения нефтяного эмбарго. Однако на прошлой неделе ограничения были введены против нескольких грузоотправителей из России.

Накануне в Европе констатировали неэффективность нефтяных санкций против России.

Ранее в США рассказали о «дыре» в нефтяных санкциях против России.

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