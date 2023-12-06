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Казахстан готовится к сокращению добычи нефти

Минэнерго Казахстана анонсировало планы по ограничению с января 2024 года

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Depositphotos

С января 2024 года Казахстан сократит добычу нефти для предотвращения неопределенности и скачков на рынке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго республики.

Это связано с новыми обязательствами страны в рамках соглашения ОПЕК+. Как уточняет издание, сокращение позволит минимизировать колебания на нефтяном рынке.

Советник главы Минэнерго Шынгыс Ильясов сказал, что обсуждаются «приемлемые варианты и объемы сокращения».

Согласно данным ведомства, беседы с крупными нефтяниками о сокращении уже начались. Планируется снизить добычу в соответствии с договоренностями ОПЕК+ —на 82 тыс. баррелей в сутки в I квартале 2024-го. Это дополнит ранее объявленное сокращение на 78 тыс. баррелей до конца 2024 года.

30 ноября ОПЕК+ приняло решение дополнительно не сокращать добычу нефти в 2024 году. Саудовская Аравия сохранит уровень добычи на 9 млн баррелей в день, а Россия увеличит дополнительное снижение экспорта нефти на 200 тыс. баррелей в день. Общий объем сокращений составит 900 тыс. баррелей в сутки. ОПЕК+ защищает нефтяные цены и старается предотвратить рост бюджетных дефицитов, поддерживая комфортный период сезонного спроса на нефть.

Ранее в США обвинили ботов-трейдеров в скачках цен на нефть.

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