Экономист оценил, может ли курс доллара вырасти до 100 рублей в декабре

Курс доллара вряд ли поднимется до 100 рублей в декабре, рассказал «Москве 24» экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«Есть достаточно много факторов, которые могут стабилизировать российскую валюту, поэтому доллар будет находиться в интервале 90–95 рублей. В целом в плане колебания курса вторая половина месяца должна быть более спокойной, чем первая», — сказал эксперт.

По его мнению, на это, в том числе, повлияет возможное повышение ключевой ставки Центробанком на очередном заседании 15 декабря. Кроме того, положительное влияние на рубль также окажет завершение года налоговыми платежами, продолжил Масленников.

«Экспортеры начнут активную продажу валютной выручки. Это не позволит существенно ослабнуть рублю», — заключил он.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев до этого сказал «Газете.Ru», что пределом укрепления доллара в декабре станет уровень 93-95 рублей, евро —- 102-105 рублей.

Ранее финансист сообщил, что повышенный спрос на валюту сейчас ослабляет курс рубля.