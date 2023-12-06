Дерипаска отметил удвоение транзакций в китайской валюте за год

За последний год количество транзакций в китайских юанях удвоилось на фоне санкционной политики США и ЕС. Об этом сообщил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его словам, это свидетельствует об «успешности» западных мер. Он так же отметил, что через 4 года объемы сделок в юанях может превысить показатель по евро.

«И на этом санкции можно будет считать законченным упражнением», — резюмировал бизнесмен.

В середине октября на Западе констатировали, что использование юаня в международных расчетах на фоне обострения отношений Запада с Россией и Китаем. По данным SWIFT, доля юаня в сентябре достигла исторического максимума в 5,8%, но в октябре снизилась до 5,12%.

По данным издания Financial Times, китайский юань обогнал евро в рейтинге наиболее используемых валют, заняв второе место после доллара США, который удерживает лидерство с долей в 84,15%. Доля юаня продолжает расти, достигая нового рекорда, тогда как доля евро снизилась до 5,43%. Доллар удерживает стабильное положение с небольшим снижением с декабря прошлого года, подчеркивая его доминирование в мировой экономике.

Ранее эксперты оценили последствия остановки расчетов РФ в юанях по SWIFT.