Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дерипаска отметил удвоение транзакций в китайской валюте за год

Дерипаска: через 4 года юань может обогнать евро по объемам сделок

close
100%
Depositphotos

За последний год количество транзакций в китайских юанях удвоилось на фоне санкционной политики США и ЕС. Об этом сообщил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его словам, это свидетельствует об «успешности» западных мер. Он так же отметил, что через 4 года объемы сделок в юанях может превысить показатель по евро.

«И на этом санкции можно будет считать законченным упражнением», — резюмировал бизнесмен.

В середине октября на Западе констатировали, что использование юаня в международных расчетах на фоне обострения отношений Запада с Россией и Китаем. По данным SWIFT, доля юаня в сентябре достигла исторического максимума в 5,8%, но в октябре снизилась до 5,12%.

По данным издания Financial Times, китайский юань обогнал евро в рейтинге наиболее используемых валют, заняв второе место после доллара США, который удерживает лидерство с долей в 84,15%. Доля юаня продолжает расти, достигая нового рекорда, тогда как доля евро снизилась до 5,43%. Доллар удерживает стабильное положение с небольшим снижением с декабря прошлого года, подчеркивая его доминирование в мировой экономике.

Ранее эксперты оценили последствия остановки расчетов РФ в юанях по SWIFT.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами