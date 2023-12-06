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В правительстве РФ объяснили причины мировой инфляции

Мишустин: к росту мировой инфляции привели безответственные действия ряда стран

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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Огромные инвестиции ряда стран в банковскую систему в период пандемии спровоцировали резкий рост инфляции в мире. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции, которую прочел в рамках проекта «Знание. Лекторий», сообщает ТАССТАСС.

«Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств», – отметил глава российского правительства.

Он добавил, что многие страны оправдывали многомиллиардные вливания в экономику и банковскую систему борьбой с коронавирусной угрозой.

Результатом подобных действий стал стремительный рост цен на продукты питания и топливо по всему миру, подчеркнул премьер.

До этого сообщалось, что инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 7,16%.

Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России начнет постепенно снижаться с весны 2024 года.

Ранее аналитик рассказал, что случится с рублем в ближайшие дни.

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