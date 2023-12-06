Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названо условие для подорожания биткоина до $500 тыс.

Экономист Беляев: биткоин может вырасти до $500 тыс. при мировом крахе

close
100%
Depositphotos

Биржевая стоимость биткоина может вырасти до $100-500 тыс. при «катастрофическом крахе на мировой арене». Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам эксперта, уменьшение выпуска новых биткоинов толкает людей к их покупке, это повышает спрос и способствует повышению курса. К росту стоимости также приводит возрастающее недоверие к доллару и евро. Кроме того, криптовалюта активно используется для теневых переводов в сфере наркобизнеса и торговли оружием, что также обеспечивает постоянный спрос и рост курса, отмечает экономист.

«Но если так повысится курс при сломе традиционных валют, до $100 или $500 тыс., это не значит, что именно криптовалюта будет мировым спасением, как считают некоторые ее адепты. Вполне возможно, что это будет только временное убежище, за которым последует вообще колоссальный крах», — сказал Беляев.

Кроме того, курс биткоина вряд ли достигнет отметки в $100 тыс. и выше, поскольку власти крупнейших государств мира работают над введением разных правил и регламентов, контролирующих рост криптовалют. Слишком высокий курс биткоина приведет к финансовому краху, уверен специалист.

Накануне стоимость биткоина превысила показатель в $43 тыс. впервые с апреля 2022 года.

До этого Банк России зафиксировал резкое сокращение объема операций граждан по покупке криптоактивов через карты местных банков. По данным регулятора, в третьем квартале такие сделки практически прекратились из-за ухода международных платежных систем.

Ранее стало известно, к чему приведут ограничения в Binance для россиян.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий