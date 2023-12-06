Названо условие для подорожания биткоина до $500 тыс.

Биржевая стоимость биткоина может вырасти до $100-500 тыс. при «катастрофическом крахе на мировой арене». Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам эксперта, уменьшение выпуска новых биткоинов толкает людей к их покупке, это повышает спрос и способствует повышению курса. К росту стоимости также приводит возрастающее недоверие к доллару и евро. Кроме того, криптовалюта активно используется для теневых переводов в сфере наркобизнеса и торговли оружием, что также обеспечивает постоянный спрос и рост курса, отмечает экономист.

«Но если так повысится курс при сломе традиционных валют, до $100 или $500 тыс., это не значит, что именно криптовалюта будет мировым спасением, как считают некоторые ее адепты. Вполне возможно, что это будет только временное убежище, за которым последует вообще колоссальный крах», — сказал Беляев.

Кроме того, курс биткоина вряд ли достигнет отметки в $100 тыс. и выше, поскольку власти крупнейших государств мира работают над введением разных правил и регламентов, контролирующих рост криптовалют. Слишком высокий курс биткоина приведет к финансовому краху, уверен специалист.

Накануне стоимость биткоина превысила показатель в $43 тыс. впервые с апреля 2022 года.

До этого Банк России зафиксировал резкое сокращение объема операций граждан по покупке криптоактивов через карты местных банков. По данным регулятора, в третьем квартале такие сделки практически прекратились из-за ухода международных платежных систем.

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