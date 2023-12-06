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Эксперт по недвижимости рассказал, что ждет рынок аренды жилья в России в январе

Глава Циан.Аналитики Попов предрек падение ставок съема жилья в России на 3-5%

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Pexels

В январе 2024 года ставки аренды жилья в России могут снизиться на 3-5%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

Эксперт уточнил, что в начале года стоимость съема квартир в России традиционно уменьшается, тенденция будет наблюдаться и в январе следующего года.

«В то же время в начале года сокращается выбор квартир под сдачу, а ставки аренды снижаются не кардинально — не на десятки процентов. На протяжении последних нескольких недель средние ставки аренды в крупных городах почти не меняются. Это происходит после продолжительного периода их роста, который начался в июне», — отметил Попов.

По его прогнозам, данный тренд сохранится в течение декабря, если не произойдет кардинальных изменений в части выдачи льготных ипотечных кредитов на рынке новостроек.

По данным «Бюллетеня недвижимости», в среднем за ноябрь 2023 года месячная аренда однокомнатных квартир подорожала на 3,7%, до 20,78 тыс. рублей, двухкомнатных — на 3,4%, до 27 тыс. рублей, трехкомнатных — на 1,7%, до 33,67 тыс. рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что ждет рынок ипотеки в России.

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