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В России льготную ипотеку хотят ограничить уровнем дохода

«Известия»: в России могут ввести долгосрочную льготную ипотеку на новостройки

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Антон Денисов/РИА Новости

Начиная с середины 2024 года в России планируется введение долгосрочной льготной ипотеки на новостройки, однако условия ее получения будут ужесточены. Об этом пишет газета «Известия».

Предложение разработала государственная компания «ДОМ.РФ». В настоящее время действующая программа доступна для всех категорий граждан, но имеет ограниченное время действия и ежегодно продлевается. Однако перед ее завершением обычно возникает рост спроса на жилье и цен. Долгосрочная программа позволит избежать эту проблему, так как она будет являться постоянной, но адресной: например, для семей с двумя и более детьми или детьми-инвалидами. Когда ключевая ставка Центрального банка России (ЦБ РФ) будет превышать 10%, льготы будут распространяться на всех граждан, но с ограничением по уровню дохода. Подобный подход поддерживается и в министерстве финансов, говорится в письме ведомства в Государственную думу РФ.

Министерство финансов считает, что при «дальнейшей реализации льготных ипотечных программ необходимо сохранять рыночный механизм ценообразования и не допускать дисбаланса между спросом и предложением». Это отмечено в письме ведомства, адресованном депутату Государственной думы Александру Якубовскому. Кроме того, в министерстве финансов уверены, что государственные меры поддержки должны быть направлены точечно.

В государственной компании «ДОМ.РФ», которая является оператором льготных программ, были разработаны конкретные предложения по изменению этих программ. В льготную категорию граждан также могут попасть жители населенных пунктов с недостатком спроса и предложения.

Накануне в ЦБ РФ поддержали увеличение первого взноса по льготной ипотеке.

Ранее в России заявили об угрозе «завуалированного» запрета льготной ипотеки.

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