Мосбиржа подготовила сценарий действий на случай остановки торгов долларом

Московская биржа в случае введения против нее американских санкций и остановки долларовых торгов имеет дальнейший сценарий действия. Об этом рассказал представитель группы Московской биржи Игорь Марич, передает «Интерфакс».

«Возможные санкции обсуждаются в публичном поле не впервые, и площадка ранее сделала максимум для того, чтобы участники торгов понимали, как она будет действовать в такой ситуации», — заявил он.

По его словам, торги долларом не играют такой роли, как они играли какое-то время назад.

Он отметил, что проблем с образованием курса доллара не должно возникнуть, по его словам, уже на данный момент курс может определяться как на основании биржевых сделок, так и внебиржевых.

2 ноября Минфин США расширил антироссийские санкционные списки. В так называемый SDN-лист, или, проще говоря, «черный список», попали 200 российских компаний. Санкции коснулись «СПБ Биржи», «дочек» «Газпром нефти», МГТУ имени Баумана, Научно-исследовательского центра кибернетики и автоматики, проекта «Арктик СПГ 2» и АФК «Система». После санкций у СПБ Биржи сменился руководитель.

Ранее были названы последствия санкций США против Биржи СПБ для россиян.