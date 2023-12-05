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Нацбанк Украины девальвировал курс гривны

Курс гривны был девальвирован до рекордных 36,6 за доллар

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Нацбанк Украины допустил рекордную девальвацию гривны по отношению к доллару, по состоянию на 5 декабря официальный курс местной валюты достиг отметки 36,69 гривны за $1. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Регулятор долгое время удерживал курс национальной валюты на отметке 29,25 гривны за доллар. Курс был заморожен в начале февраля 2022 года. Для поддержания курса валюты он еженедельно продавал примерно по $1 млрд, но уже с 21 июля 2022 года был вынужден девальвировать валюту на 25%.

3 октября украинский регулятор заявил о введении гибкого курса гривны. В это же время Нацбанк поднял официальный курс гривны по отношении к доллару. По планам банка он надеялся удержать курс местной валюты компенсируя «структурный дефицит валюты» и не допуская значительных колебаний курса гривны. Но уже 5 октября стало известно, что жители Украины начали массово скупать доллары, опасаясь обвала курса гривны.

В тот же день экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале выложил фото талона электронной очереди на обмен валюты в одном из банков Украины, на котором значилось «перед вами 345 человек».

Ранее Медведчук рассказал, какие проблемы ждут Украину в 2024 году.

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