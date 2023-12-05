Нефть потеснила нефтепродукты в экспорте США

Нефть впервые с 2009 года стала главным экспортным товаром США. Об этом свидетельствуют данные американской статистической службы, проанализированные РИА Новости.

По итогам января--сентября 2023 года Соединенные Штаты реализовали за рубеж нефти на $86 млрд. Это позволило ей обойти нефтепродукты, экспорт которых сократился на 19% и составил $83 млрд.

Ранее с 2009 по 2021 годы лидерство в экспорте США делили самолеты и нефтепродукты. Первые занимали первое место в 2009, 2010 годах и с 2015 по 2020 год. В остальные периоды пальму первенства удерживали нефтепродукты.

Однако в 2022 году нефть потеснила самолеты с их прежних позиций, заняв вторую строчку. А в 2023 году черное золото окончательно вышло на первое место в американском экспорте.

На третье место в рейтинге переместились самолеты с показателем экспорта в $81 млрд (+19%). Далее идут газ с $50 млрд (-30%) и автомобили с $48 млрд (+11%). До этого в топ экспортных товаров так же входили телефоны, микрочипы, автомобили и золото.

В начале октября в США сообщили о намерении ужесточить контроль за экспортом микросхем в Китай.

Ранее экспорт российского СПГ в ЕС достиг исторического максимума.