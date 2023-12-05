Компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» сменила название после ухода Heineken

Компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» по договоренности с нидерландской Heineken была переименована в «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ). Об этом газете «Ведомости» сообщил ее президент Алексей Сагал.

Компания ранее принадлежала нидерландскому пивоваренному холдингу, однако в марте 2022 года Heineken объявил об уходе из России.

Как рассказал Сагал, смена названия было одним из условий сделки с Heineken. Ребрендинг компании также связан со «стратегией развития холдинга на российском рынке», отметил он.

Владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что несмотря на то, что нынешнему руководству пришлось избавиться от упоминания иностранного бренда, в целом изменения оказались минимальными.

В августе Heineken продала российские активы производителю парфюмерии «Арнест» за €1.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.