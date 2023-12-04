Запасы газа в европейских хранилищах сократились

Запасы газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) опустились ниже уровня 95%. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на отчет Gas Infrastructure Europe (GIE).

Согласно документам, запасы голубого топлива в ПХГ Европы снизились до 94,39%, что на десять процентных пунктов выше показателей последних пяти лет.

До издание Financial Times писало, что более пятой части российского сжиженного природного газа, поступающего в Европу, переправляется в другие части мира.

Когда западные страны ввели санкции в отношении России, торговать газом стало сложнее, в том числе из-за проблем с переводом и получением оплаты российской стороной. В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства объявил, что теперь расчеты с недружественными странами будут производиться в рублях. Дания, Голландия, Финляндия, Польша, Болгария отказались от такой формы оплаты, они перестали получать российский газ.

Европейские страны, опасаясь энергетического кризиса, стали заполнять свои подземные хранилища. В ноябре этого года запасы газа в них достигли нового исторического максимума — 99,6%, причем темпы закачки сравнялись с темпами потребления в условиях похолодания.

Ранее глава «Газпрома» Миллер заявил, что европейские страны, которые якобы отказались от российского газа, продолжают его закупать.