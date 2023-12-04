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Стоимость пшеницы из РФ резко выросла

Шторм в Черном море поднял стоимость российской пшеницы

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Егор Еремов/РИА «Новости»

В результате штормов в Черном море, ограничивших отгрузки, и информации о возможных ограничениях экспорта, мировые цены на российскую пшеницу начали расти после снижения в сентябре. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр ценовых индексов Газпромбанка.

В ноябре цены на российскую пшеницу выросли на $9, достигнув отметки в $239 за тонну, согласно экспертным оценкам.

Этот тренд может продолжиться, учитывая осложнение сева озимой пшеницы в Евросоюзе и ухудшение прогноза урожая в Австралии, пишет издание. В сентябре Россия вошла в топ-5 поставщиков зерна для Евросоюза впервые с начала спецоперации на Украине. По оценкам аналитиков, за ноябрь она подорожала на $9, до $239 за тонну, в связи с приостановкой отгрузок из-за штормов в Черном море, сообщениями о возможных ограничениях экспорта и ростом цен на тендерах стран-импортеров.

Отгрузки российской пшеницы в портах Черного моря были приостановлены из-за штормов в конце ноября, что способствовало росту цен. Эксперты отмечают позитивное воздействие роста цен на торгах стран-импортеров зерна.

Цены на тендерах Алжира и Туниса подтверждают рост интереса к российской пшенице. Экспорт пшеницы из России в Евросоюз и другие регионы также демонстрирует значительный рост. Специалисты говорят, что основания для дальнейшего роста цен на российскую пшеницу существуют, учитывая недостаток запасов в других крупных странах-экспортерах.

На прошлой неделе стало известно, что Россия до конца 2023 года планирует поставить африканской стране 25 тыс. тонн зерна.

Ранее Минсельхоз РФ утвердил рекордный экспорт зерна из России.

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