Эксперт заявил о росте в Китае спроса на российский газ

Глава Института современных китайско-российских региональных экономических исследований Сун Куй заявил, что спрос в КНР на российский газ будет расти по мере расширения в стране сети газопроводов и перехода к экологически чистым источникам энергии. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

Эксперт отметил, что все больше китайских городов переходят на экологически чистый природный газ, отказываясь от угля и нефти. Поэтому спрос на газ на рынке Китая будет резко повышаться.

По словам Сун Куя, как только строящийся газопровод достигнет городов, расположенных в дельте реки Янцзы и в конечном итоге, Шанхая спрос на газ из России возрастет еще больше.

Эксперт выразил мнение, что совместные усилия в сфере энергетики останутся центральным элементом экономического и торгового взаимодействия Китая и России. Он отметил, что двусторонние проекты, касающиеся природного газа, являются «ярким моментом» сотрудничества между странами.

Ранее сообщалось, что «Газпром» поставил рекордный объем газа в Китай по «Силе Сибири».

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.