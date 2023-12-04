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В США заявили, что стратегический запас нефти в стране упал до рекордного минимума

Стратегический запас нефти в США опустился до самого низкого за 30 лет уровня

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Charlie Riedel/AP

Президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт заявил, что стратегический запас нефти в стране упал до рекордного за последние 30 лет минимума. Об этом Стюарт сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена только за один год истратила 40% национальных запасов нефти. Стюарт считает, что запасы тратятся для того, чтобы нынешние американские власти смогли благополучно пройти очередной электоральный цикл. Глава Ассоциации нефтегазовой промышленности США назвал угрозой национальной безопасности такой низкий уровень нефтяных запасов.

Стюарт подчеркнул, что пополнять запасы придется тяжелой нефтью, в то время как на территории США в основном добывают легкую малосернистую нефть. Поэтому топливо в США придется ввозить из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что объем нефтедобычи в США в сентябре 2023 года вырос на 1,7% по сравнению с августом и достиг рекордных 13,24 млн баррелей в сутки.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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