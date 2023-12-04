СМИ: россиян обирают при оплате новогодних развлечений

Мошенники к новогодним каникулам создали тысячи клонированных сайтов для обмана россиян. Об этом пишет газета «Известия».

Как сообщает издание, в преддверии новогодних праздников граждане тратят огромные суммы денег на приобретение билетов, путевок и услуг, причем все больше операций производится в удаленном режиме. Но новогодний туризм омрачается мошенничеством.

В последние несколько лет россияне стали активно путешествовать во время новогодних каникул, что приводит к оживленной покупке билетов, путевок и массовому бронированию отелей в конце осени и начале зимы.

«В последнее время мы наблюдаем в сети признаки мошенничества в сфере продажи авиабилетов. Злоумышленники активно используют группы в социальных сетях и мессенджерах для рекламы скидок, которые якобы предоставляют известные авиакомпании и туроператоры», — рассказала эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина.

«Мы также заметили телеграм-боты, которые позволяют мошенникам создавать фейковые сайты со скидками на авиабилеты. Этот тренд наберет обороты в период новогодних праздников», — добавила Диана Селехина.

Ранее представитель сервиса «Настоящийбилет.РФ» сообщил о похожих случаях мошенничества «Российской газете». Он отметил активизацию фейковых сайтов и страниц в социальных сетях перед Новым годом, их количество значительно увеличилось.

По словам специалиста, мошенники чаще действуют через фейковые аккаунты известных туристических брендов в социальных сетях. За 11 месяцев было заблокировано более 100 подозрительных ресурсов. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере бронирования отелей.

«Продажа происходит на фейковых страницах, которые выглядят как официальные сайты», — рассказал газете полицейский. Он добавил, что эта проблема возникает каждый год.

Чаще всего россиян обманывают при покупке билетов на главные новогодние елки России. Представитель правоохранительных органов подчеркнул, что перед оплатой следует несколько раз проверить надежность ресурса.

Россиян также обманывают при покупке билетов на спектакли и концерты не только в столицах. Например, Чувашская государственная филармония предупредила в социальных сетях о том, что мошенники собирают деньги на фальшивый концерт-елку от имени администрации.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.