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В МИД РФ назвали приоритетом в БРИКС рост расчетов в нацвалютах

МИД: рост расчетов в нацвалютах — приоритет председательства России в БРИКС

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство иностранных дел России сообщило, что наращивание расчетов в национальных валютах станет приоритетом председательства России в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

Отмечается, что важным направлением работы российского председательства станет реализация стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года, а также план действий по инновационному сотрудничеству на 2021—2024 годы.

«Планируется также доработать модальности новой категории государств — партнеров объединения», — отметили в министерстве.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что доля стран, входящих в БРИКС, в мировом ВВП возрастет с нынешних 36% до 45%, в то время как удельный вес G7 снизится с 30% до 21%. Агентство отмечало, что создание альтернатив МВФ и Всемирному банку пока остается лишь в планах. Тем не менее усиление БРИКС в любом случае приведет к сдвигу экономического и политического веса на Восток и Юг.

Ранее Аргентина отказалась от БРИКС через соцсети.

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