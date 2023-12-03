Число должников в Китае достигло рекорда на фоне экономического кризиса

Количество должников в Китае выросло до рекордного уровня с начала пандемии, что свидетельствует о глубине экономического спада в стране. Об этом пишет Financial Times.

По данным местных судов, около 8,54 млн человек, или 1% трудоспособного населения КНР, официально внесены в «черные списки» за просрочки по кредитам и ипотеке. Это почти в полтора раза больше, чем в начале 2020-го.

Рост задолженности затрудняет восстановление потребительского спроса во второй экономике мира. При этом в Китае отсутствуют законы о банкротстве физлиц, которые могли бы смягчить последствия долгового кризиса, пишет издание.

«Черный список» накладывает на должников десятки ограничений вплоть до запрета пользоваться мобильными платежами и покупать авиабилеты. Это еще больше тормозит потребление.

По словам экономиста Hang Seng Bank China Дэна Вана, кризис частных долгов в Китае носит как циклический, так и структурный характер. Ситуация может ухудшиться, прежде чем начнется улучшение.

За последнее десятилетие долги домохозяйств КНР выросли почти вдвое до 64% ВВП. Но растущие обязательства стали тяжким бременем на фоне экономических проблем и падения доходов населения.

До этого правительство Китая пообещало снизить риски, связанные с задолженностью регионов.

Ранее китайским экономистам запретили говорить о проблемах.