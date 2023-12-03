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На курорте «Манжерок» на Алтае в ближайшие три года планируется строительство трех отелей

На курорте Сбера «Манжерок» в 2024 году увеличат протяженность трасс до 40 км

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Пресс-служба Сбера

На курорте Сбера «Манжерок» на Алтае к марту 2024 года увеличат протяженность горнолыжных трасс до 40 км. Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«В марте 2024 года будет 40 км трасс: 30 сейчас, мы запустим еще 2 подъемника, и будет 40 км. Мы рассчитываем, что в течение пяти лет мы по турпотоку как минимум в два раза вырастем, до 1,2 млн», — передает его слова ТАСС.

Глава Сбера уточнил, что в день открытия курорта, 3 декабря, работает 10 км горнолыжных трасс. По его словам, после выпадения снега, что должно случиться уже на следующей неделе, начнут действовать 30 км.

При этом Греф подчеркнул, что на данный момент курорт «Манжерок» готов принимать в отелях 1,2 тыс. гостей, а на склонах — до 6 тыс.

Также председатель правления Сбербанка рассказал, что в ближайшие три года планируется строительство трех отелей на 1 тыс. номеров. Кроме того, будут построены конгресс-центр, набережная у озера Манжерок, а также на территории курорта будет размещен детский парк на 26 га.

Напомним, курорт Сбера «Манжерок» находится в Республике Алтай. Это круглогодичный курорт, расположенный у подножия горы Малая Синюха, в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска. По итогам 2022 года курорт посетили более 520 тыс. человек.

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