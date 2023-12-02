Мантуров отметил своевременное выполнение гособоронзаказа

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) своевременно выполняют гособоронзаказ, а также отметил рост выпуска спецпродукции. Об этом сообщает ТАСС.

«Вице-премьер — глава Минпромторга России поблагодарил всех участников за проделанную работу и отметил позитивную динамику постоянного количественного и качественного роста выпуска специальной продукции», — говорится в сообщении.

Он также добавил, что гособоронзаказ ритмично выполняется практически по всем позициям.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире «Радио 1» прокомментировал решение российского правительства предоставить оборонно-промышленному комплексу право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности, для наращивания объемов производства артиллерии. По словам эксперта, такие меры необходимы чтобы обеспечить выполнение всех целей специальной военной операции.

Ранее Шойгу заявил о наращивании производства востребованного оружия для СВО.