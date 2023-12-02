Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мантуров отметил своевременное выполнение гособоронзаказа

Мантуров отметил своевременное и ритмичное выполнение гособоронзаказа

close
100%
Александр Астафьев/РИА Новости

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) своевременно выполняют гособоронзаказ, а также отметил рост выпуска спецпродукции. Об этом сообщает ТАСС.

«Вице-премьер — глава Минпромторга России поблагодарил всех участников за проделанную работу и отметил позитивную динамику постоянного количественного и качественного роста выпуска специальной продукции», — говорится в сообщении.

Он также добавил, что гособоронзаказ ритмично выполняется практически по всем позициям.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире «Радио 1» прокомментировал решение российского правительства предоставить оборонно-промышленному комплексу право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности, для наращивания объемов производства артиллерии. По словам эксперта, такие меры необходимы чтобы обеспечить выполнение всех целей специальной военной операции.

Ранее Шойгу заявил о наращивании производства востребованного оружия для СВО.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий