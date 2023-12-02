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Шольц высказался о глобальных мощностях возобновляемых источников энергии

Шольц призвал утроить глобальные мощности возобновляемых источников энергии

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц считает нужным увеличить в три раза глобальный потенциал в области возобновляемых источников энергии к 2030 году. Об этом он заявил на 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, его слова приводит ТАСС.

«Распространение возобновляемых источников энергии прогрессирует, но не теми темпами, которые необходимы», — подчеркнул немецкий канцлер.

Он также отметил, что важно «удвоить энергоэффективность к 2030 году». По словам Шольца, расширение использования возобновляемых источников в ФРГ уже ускорилось, а сейчас это должно произойти повсюду в мире.

Канцлер 27 октября заявил, что Германия смогла за короткое время компенсировать прекращение поставок российского газа, который ранее составлял около 50% энергетического импорта страны. Шольц отметил, что решение о прекращении поставок приняла Москва, хотя против российского газа не было введено санкций.

Канцлер заявил, что Германия может гордиться тем, что сумела оперативно найти альтернативные источники газа. В настоящее время страна активно развивает возобновляемую энергетику и строит терминалы для приема сжиженного природного газа. Полный переход на «зеленые» источники энергии в ФРГ планируется к 2045 году.

Ранее сообщалось, что Германия вернет в строй угольные станции из-за нехватки энергии.

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