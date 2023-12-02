Нефтедобыча в США побила мировой рекорд

Объем нефтедобычи в США в сентябре 2023 года вырос на 1,7% по сравнению с августом и достиг рекордных 13,24 млн баррелей в сутки. Это следует из статистики, опубликованной американским Управлением по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго.

По информации газеты Financial Times, сентябрьский рекорд стал максимумом не только за последние шесть месяцев, но и в принципе за всю мировую историю.

В Нью-Мехико добыча нефти повысилась на 1,1%, до 1,82 млн баррелей в день, в Северной Дакоте — на 6,5% до 1,3 млн баррелей в сутки.

В то же время в Техасе производство нефти в сентябре упало на 0,1% и составило 5,57 млн баррелей в день. В Оклахоме снижение составило 1%, до 424 тыс. баррелей в сутки.

Страны, не входящие в картель ОПЕК+, в первую очередь США и Иран, активно наращивают добычу нефти, сказал «Газете.Ru» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. 30 ноября страны ОПЕК+ договорились продолжить доброволе сокращение добычи нефти в начале 2024 года. В том числе Россия снизит экспорт нефти на мировой рынок на 300 тыс. баррелей в сутки, нефтепродуктов – на 200 тыс. баррелей в день. К чему приведет это решение альняса и как оно скажется на россиянах — в нашем материале.

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